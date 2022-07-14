Son dakika haberi! MKE Ankaragücü, Brezilyalı sol bek Marlon'u transfer etti - Son Dakika
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Son dakika haberi! MKE Ankaragücü, Brezilyalı sol bek Marlon'u transfer etti

14.07.2022 19:33
Son dakika haberi! MKE Ankaragücü, Brezilyalı sol bek Marlon'u transfer etti

Son dakika spor haberine göre Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, Brezilyalı sol bek Marlon Xavier ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, Brezilyalı sol bek Marlon Xavier ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda Trabzonspor'da kiralık oynayan 25 yaşındaki Marlon, Beştepe Tesisleri'nde kulüp başkanı Faruk Koca ve futbol koordinatörü Emre Yıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde konuşan Marlon, MKE Ankaragücü'ne geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Benim için önemli bir fırsat olacağına inanıyorum. Ankaragücü taraftarlarıyla buluşacağım için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Emre Yıldız, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi! MKE Ankaragücü, Brezilyalı sol bek Marlon'u transfer etti - Son Dakika

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