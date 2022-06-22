Son dakika haberleri: Milli golfçü Mehmet Kazan, Çekya'da günü lider tamamladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Milli golfçü Mehmet Kazan, Çekya'da günü lider tamamladı

22.06.2022 21:12
Son dakika haberleri: Milli golfçü Mehmet Kazan, Çekya'da günü lider tamamladı

Son dakika haberi: Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Czech Disabled Golf Masters 2022'de milli golfçü Mehmet Kazan organizasyonun ilk gününde birinci sırada yer aldı.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Czech Disabled Golf Masters 2022'de milli golfçü Mehmet Kazan organizasyonun ilk gününde birinci sırada yer aldı.

EDGA (Avrupa Engelliler Golf Birliği) tarafından organize edilen Czech Disabled Golf Masters 2022, Çekya'nın başkenti Prag'da bugün başladı. Golf Resort Black Bridge'de düzenlenen müsabakada Türkiye'yi, Engelliler Golf Milli Takımı sporcuları Ahmet Özyazıcı ve Mehmet Kazan temsil ederken; Çekya, Slovakya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Almanya, İtalya, Slovenya, Avusturya ve Dominik Cumhuriyeti'nden toplam 67 sporcu sahaya çıktı. Milli golfçülere, TGF Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Birdal Alvaç önderlik yaptı.

MEHMET KAZAN İLK GÜNÜ LİDER TAMAMLADIOrganizasyonun ilk raundunun sonunda Milli golfçü Mehmet Kazan, mücadele ettiği gross strokeplay 1 kategorisinde 73 (+1) gross skorla ve nett strokeplay 1 kategorisinde 71 net skorla liderlik koltuğunda yer aldı. Ayrıca Ahmet Özyazıcı da mücadele ettiği gross strokeplay 3 kategorisinde 89 (+17) gross skorla dördüncü, net strokeplay 3 kategorisinde de 73 net skorla yine dördüncü sırada kendine yer buldu.

İki raund olarak oynanacak Czech Disabled Golf Masters, yarın yapılacak final raundunun ardından sona erecek.


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Kaynak: DHA

Mehmet Kazan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Milli golfçü Mehmet Kazan, Çekya'da günü lider tamamladı - Son Dakika

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