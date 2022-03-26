Son dakika haberleri... NBA'de Harden ve Embiid "double-double" yaptı, 76ers kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... NBA'de Harden ve Embiid "double-double" yaptı, 76ers kazandı

26.03.2022 10:10
Son dakika haberleri... NBA'de Harden ve Embiid "double-double" yaptı, 76ers kazandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 122-97 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 122-97 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren 76ers, James Harden'ın 29 sayı, 15 ribaunt, Joel Embiid'in 27 sayı, 10 ribauntluk "double-double" performanslarıyla üst üste 3. galibiyetine ulaştı.

Sezonun 46. maçını kazanan 76ers'ta Furkan Korkmaz ise yaklaşık 11 dakika sahada kaldı ve 3 sayı üretti.

Arka arkaya 5, bu sezon 39. kez kaybeden Clippers'ta Amir Coffey 21, Isaiah Hartenstein 16 sayı buldu.

Alperen'den 4 sayı, 6 ribaunt, 5 asist

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün görev yaptığı Houston Rockets, Portland Trail Blazers'a konuk olduğu maçı 125-106 kazandı.

Rockets'ta Jalen Green'in 23, Jae'Sean Tate'in 17, Kenyon Martin Jr'ın 16 sayısı sezonun 19. galibiyetinde önemli rol oynadı. Alperen Şengün ise 21 dakikanın üzerinde süre aldığı karşılaşmayı 4 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmayla bitirdi.

Trail Blazers'ta Trendon Watford 19, Drew Eubanks 18 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets- Utah Jazz: 107-101

Detroit Pistons- Washington Wizards: 97-100

Atlanta Hawks- Golden State Warriors: 121-110

Miami Heat- New York Knicks: 103-111

Minnesota Timberwolves- Dallas Mavericks: 116-95

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 106-125

Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers: 97-122

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Phoenix Suns, play-off'lar öncesi NBA liderliğini garantiledi Phoenix Suns, play-off'lar öncesi NBA liderliğini garantiledi NBA'de Alperen, Mavericks'e karşı 'double double' yaptı NBA'de Alperen, Mavericks'e karşı 'double double' yaptı

Amerikan Basketbol Ligi, Los Angeles Clippers, Furkan Korkmaz, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... NBA'de Harden ve Embiid 'double-double' yaptı, 76ers kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... NBA'de Harden ve Embiid "double-double" yaptı, 76ers kazandı - Son Dakika
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