Son dakika haberleri! Türkiye ağır sıkletlerde üç altın madalya kazanarak ülke adına bir ilke imza attı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde serbest stil millilerde mindere çıkan Mücahit Çelik, 97 kilo repesaj müsabakasında teknik üstünlükle yenildi ve şampiyonayı madalyasız tamamladı.

MİLLİLERDEN 7 MADALYAMilliler, 9 gün süren dünya şampiyonasında 4 altın, 3 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı. Grekoromen Milli Takımı, 2 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak 125 puanla şampiyon oldu. Türkiye, grekoromen stilde son olarak 2009'da Danimarka 'nın Herning kentinde yapılan Dünya Şampiyonası 'nda takım halinde zirvede yer almıştı. Milli takım böylece 13 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.Serbest kadın, erkek ve grekoromen ağır sıkletlerde Türkiye tarihi bir başarı elde etti. Dünya kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, grekoromen 130 kiloda Rıza Kayaalp ve serbest stil 125 kiloda Taha Akgül altın madalya elde etti. Milli takım böylece Dünya Şampiyonası'nda ağır sıkletlerin hepsinde şampiyon olarak ülke adına bir ilke imza attı.RIZA KAYAALP TARİHE GEÇTİGrekoromen stilde 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 82 kiloda Burhan Akbudak altın madalyanın sahibi oldu. Rıza Kayaalp, 5'inci kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Geçen yıl Oslo'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Burhan Akbudak ise kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde ederken; grekoromen stilde üçüncülük kürsüsünde 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 87 kiloda Ali Cengiz yer aldı.YASEMİN ADAR İKİNCİ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONUKadın güreşinde Türkiye tarihine adını altın harflerle yazdıran ve "İlklerin Kadını" unvanını alan Yasemin Adar Yiğit, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna Sırbistan'da ulaştı. Kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı güreşçi Samar Hamza'yı 6-0 yenen Yasemin, daha önce Fransa 'nın başkenti Paris 'te 2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı. Dünya şampiyonu tek Türk kadın güreşçi olan Yasemin Adar Yiğit, bu yıl Macaristan 'ın başkenti Budapeşte 'de 5'inci Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı. Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncülük kürsüsünde yer alan Yasemin, olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçmişti.TAHA AKGÜL ÜÇÜNCÜ KEZ ALTIN KEMERİ BELİNE TAKTISerbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül ise kariyerinde üçüncü defa dünya şampiyonluğunu elde etti. 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Taha, 2014 (Taşkent) ve 2015 (Las Vegas) yıllarında dünya şampiyonu olmuştu. MİLLİLER, OSLO VE NUR SULTAN'DA 4 MADALYADA KALMIŞTI

Belgrad'da 4 altın madalya kazanan Türkiye, 2015 Las Vegas ve 2017 Paris'te üçer şampiyon çıkarmıştı. Türkiye, İstanbul'da 1957 yılında serbest stilde yapılan Dünya Şampiyonası'nda 4 altın madalya almıştı. Norveç'in başkenti Oslo'da geçen yıl düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 4 madalya elde etmişti. Milliler, Tokyo Olimpiyatları öncesi Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilen 2019 Dünya Şampiyonası'ndan ise 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla dönmüştü.

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