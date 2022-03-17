Son dakika... Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası yarın Norveç'te başlayacak - Son Dakika
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Son dakika... Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası yarın Norveç'te başlayacak

17.03.2022 18:26
Son dakika... Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası yarın Norveç'te başlayacak

Son dakika haberi: Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası, Norveç'in Hamar kentinde yarın başlayacak.

Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası, Norveç'in Hamar kentinde yarın başlayacak.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular, 28 Mart Pazartesi günü sona erecek şampiyonanın hazırlıklarını Eryaman'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde tamamladı.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular ve kategorileri şunlar:

Genç erkekler 10 metre havalı tabanca: Alp Eren Erdur, Emin Kubilay Özer, Mert İbrahim Özel.

Genç kadınlar 10 metre havalı tabanca: Şimal Yılmaz, Bilge Alev, İlayda Nur Çürük.

Genç kadınlar 10 metre havalı tüfek: Zeynep Gökçe Demirci, Şule Nur Tekeli, Esin Akgün.

Erkekler 10 metre havalı tabanca: Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Serdar Demirel, Buğra Tavşan.

Kadınlar 10 metre havalı tabanca: Şevval İlayda Tarhan, Esra Bozabalı, Seher Tokmak, Elif Beyza Aşık.

Erkekler 10 metre havalı tüfek: Ömer Akgün, Mert Nalbant, Ahmet Bayrak, Yusuf Karabina.

Kadınlar 10 metre havalı tüfek: Şeymanur Koca, Gülşen Delen, Elif Duygu Eren Kotoş.

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Avrupa Şampiyonası, Atıcılık, Norveç, Silah, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika... Havalı Silahlar Atıcılık Avrupa Şampiyonası yarın Norveç'te başlayacak - Son Dakika


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