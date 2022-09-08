PFDK, Josef de Souza ve Ankaragücü için kararını verdi - Son Dakika
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PFDK, Josef de Souza ve Ankaragücü için kararını verdi

08.09.2022 20:19
PFDK, Josef de Souza ve Ankaragücü için kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı Josef de Souza'ya otomatik cezası dışında ekstra bir ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Ankaragücü ise yaşanan olaylar sebebiyle 1 maç seyircisiz oynama ve 300 bin lira para cezasına çarptırıldı.

PFDK, Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası bir taraftarın sahaya girerek siyah-beyazlı futbolculara saldırmasıyla başlayan olaylarla ilgili cezaları açıkladı.

JOSEF DE SOUZA'YA EK BİR CEZA VERİLMEDİ

Yaşanan olaylarda saldırgan taraftara müdahale eden Josef de Souza için yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş. sporcusu Josef de Souza Dias hakkında, 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de, kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı. Buna göre Josef de Souza kırmızı karttan doğan otomatik 1 maç cezası dışında, ek bir ceza almadı.

ANKARAGÜCÜ'NE SEYİRCİSİZ MAÇ CEZASI

PFDK, maçta yaşanan olaylar nedeniyle Ankaragücü'ne de bir maç seyircisiz oynama cezası ve 300 bin TL para cezası verildi.

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