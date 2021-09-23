Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 23 Eylül 2021

Beşiktaş ve serdar ortaç arasında son yaşananlar, Rizespor, Emre ile masaya oturuyor, Rosier'in bonservis bedeli ve daha fazla son dakika bilgileri haberimizde.

EMRE BELÖZOĞLU, RİZESPORUN BAŞINA GEÇİYOR

Emre Belözoğlu, Rizespor'un başına geçmeye hazırlanıyor. Yaşanan kötü sonuçlardan sonra Bülent Uygun'la yolları ayıran Karadeniz ekibinde hedef Emre Belözoğlu. Daha önce bir temas olmuştu ancak Uygun'un göreve devam etmesi sebebiyle resmi görüşme yapılmamıştı.

Haberin detayları için tıklayın >

BEŞİKTAŞ, ROSİER İÇİN 4,8 MİLYON EURO ÖDEDİ

Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisini 4.8 milyon euro karşılığında resmen aldı. Fransız sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Bu anlaşma sonrası Sporting Lizbon kulübüne 4 milyon 800 bin euro ödenecek.

Haberin detayları için tıklayın >

SERDAR ORTAÇ VE BEŞİKTAŞ ARASINDA İPLER GERİLDİ

Siyah-Beyazlı kulüp, konserinde Beşiktaş'a küfreden şarkıcı Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı. Beşiktaş, Serdar Ortaç'ın ismini anmadan sert bir açıklama yaptı. Resmi siteden, "Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" bilgilendirmesi yapıldı.

Haberin detayları için tıklayın >

FENERBAHÇE'DEN GİDEN KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

Sarı-Lacivertliler'in sezon başı Antwerp'e gönderdiği Mbwana Samatta ve Michael Frey, adeta küllerinden yeniden doğdu. Antwerp'in 4-2 kazandığı maçta Frey'in attığı golün asistini Samatta yaptı. Frey, Belçika'da 8. maçında 10. kez ağları sarstı. Samatta da 4 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Haberin detayları için tıklayın >

ÇARŞININ SERDAR ORTAÇ PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Adana Demirspor'u kutlarken argo ifadeler kullanan Serdar Ortaç için siyah-beyazlıların taraftar grubu Çarşı sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. "Beşiktaş Çarşı'sı erkeğe küfreder" ifadelerinin bulunduğu paylaşımda Serdar Ortaç'a montajla dansöz kıyafeti giydirilmesi tepki çekti. Çarşı'nın paylaşımının cinsiyetçi olduğunu savunan kullanıcılar binlerce tepki yorumu yaptı.

Haberin detayları için tıklayın >