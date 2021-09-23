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Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 23 Eylül 2021 - Son Dakika

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 23 Eylül 2021

23.09.2021 17:21
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 23 Eylül 2021, System.String[]

Beşiktaş, kendilerine küfür eden Serdar Ortaç ile ilgili nasıl bir yol izleyecek... Fenerbahçe'den ayrılan oyuncular başarılarıyla konuşuluyor... Rizespor yeni hocasına sonunda kavuşacak mı... Spor dünyasında yaşanan tüm son dakika gelişmeleri haberimizde.

Beşiktaş ve serdar ortaç arasında son yaşananlar, Rizespor, Emre ile masaya oturuyor, Rosier'in bonservis bedeli ve daha fazla son dakika bilgileri haberimizde.

EMRE BELÖZOĞLU, RİZESPORUN BAŞINA GEÇİYOR

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri/ 23 Eylül 2021

Emre Belözoğlu, Rizespor'un başına geçmeye hazırlanıyor. Yaşanan kötü sonuçlardan sonra Bülent Uygun'la yolları ayıran Karadeniz ekibinde hedef Emre Belözoğlu. Daha önce bir temas olmuştu ancak Uygun'un göreve devam etmesi sebebiyle resmi görüşme yapılmamıştı.

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BEŞİKTAŞ, ROSİER İÇİN 4,8 MİLYON EURO ÖDEDİ

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri/ 23 Eylül 2021

Beşiktaş, Valentin Rosier'in bonservisini 4.8 milyon euro karşılığında resmen aldı. Fransız sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Bu anlaşma sonrası Sporting Lizbon kulübüne 4 milyon 800 bin euro ödenecek.

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SERDAR ORTAÇ VE BEŞİKTAŞ ARASINDA İPLER GERİLDİ

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri/ 23 Eylül 2021

Siyah-Beyazlı kulüp, konserinde Beşiktaş'a küfreden şarkıcı Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı. Beşiktaş, Serdar Ortaç'ın ismini anmadan sert bir açıklama yaptı. Resmi siteden, "Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında hukuki işlem başlatılmıştır" bilgilendirmesi yapıldı.

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FENERBAHÇE'DEN GİDEN KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri/ 23 Eylül 2021

Sarı-Lacivertliler'in sezon başı Antwerp'e gönderdiği Mbwana Samatta ve Michael Frey, adeta küllerinden yeniden doğdu. Antwerp'in 4-2 kazandığı maçta Frey'in attığı golün asistini Samatta yaptı. Frey, Belçika'da 8. maçında 10. kez ağları sarstı. Samatta da 4 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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ÇARŞININ SERDAR ORTAÇ PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri/ 23 Eylül 2021

Beşiktaş'la 3-3 berabere kalan Adana Demirspor'u kutlarken argo ifadeler kullanan Serdar Ortaç için siyah-beyazlıların taraftar grubu Çarşı sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. "Beşiktaş Çarşı'sı erkeğe küfreder" ifadelerinin bulunduğu paylaşımda Serdar Ortaç'a montajla dansöz kıyafeti giydirilmesi tepki çekti. Çarşı'nın paylaşımının cinsiyetçi olduğunu savunan kullanıcılar binlerce tepki yorumu yaptı.

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Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 23 Eylül 2021

Mbwana Samatta, Emre Belözoğlu, Sergen Yalçın, Serdar Ortaç, Galatasaray, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 23 Eylül 2021 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 23 Eylül 2021 - Son Dakika
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