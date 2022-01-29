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Son dakika spor: Kendisinin kazanamadığı Avrupa şampiyonluğuna ulaşacak sporcular yetiştiriyor - Son Dakika

Son dakika spor: Kendisinin kazanamadığı Avrupa şampiyonluğuna ulaşacak sporcular yetiştiriyor

29.01.2022 11:18
Son dakika spor: Kendisinin kazanamadığı Avrupa şampiyonluğuna ulaşacak sporcular yetiştiriyor

Son dakika haberler... Aktif kariyerinde muaythai ve kick boksta Avrupa dereceleri elde eden ancak şampiyonluğu bulunmayan eski milli sporcu Mehmet Aygün, antrenörlük yaşamında bu hedefe ulaşabilecek şampiyon sporcular yetiştirmek için çabalıyor.

Aktif kariyerinde muaythai ve kick boksta Avrupa dereceleri elde eden ancak şampiyonluğu bulunmayan eski milli sporcu Mehmet Aygün, antrenörlük yaşamında bu hedefe ulaşabilecek şampiyon sporcular yetiştirmek için çabalıyor.

Muaythai branşında 2 Avrupa üçüncülüğü ve Türkiye şampiyonluğu, kick boksta 2 Türkiye şampiyonluğu kazanan Aygün, 7 yıl önce aktif spor yaşamını sonlandırdı.

Antrenörlüğüne başlayan Aygün, içinde ukde kalan Avrupa şampiyonluğuna yetiştirdiği sporcularla ulaşmaya çalışıyor.

En büyüğü 20 yaşında olan sporculardan Sultan Ünal'ın kick boksta gençler Avrupa ikinciliği, Melis Pehlivan'ın muaythai gençler dünya ikinciliği, Elif Başer'in muaythai gençler Avrupa Kupası şampiyonluğu, Tubahan Açıkbaş'ın muaythai gençler dünya üçüncülüğü ve Şakir Bakirov'un muaythai gençler Avrupa Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Aygün: "Başarılar kazanma adına sporcular yetiştiriyorum"

Mehmet Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yaşında tekvando ile başladığı aktif spor yaşamına futbolun ardından boks, muaythai ve kick boks ile devam ettiğini söyledi.

Muaythai ve kick boksta hem ulusal hem de uluslararası başarılar kazandığını, boksta ise Türkiye ikinciliği bulunduğunu aktaran Aygün, "Kick boks ve muaythai sporlarında üst klasmanlarda Avrupa'da madalya sahibiyim. Dünyada ünlü sporcularla maçlarım var. İyi müsabakalar çıkarttım. Şimdi ulusal ve uluslararası alanda başarılar kazanma adına sporcular yetiştiriyorum. Ciddi anlamda emek veriyoruz. Hepsi seçkin, bu işi yapabilecek karakterde sporcular." diye konuştu.

Aygün, şu anda en büyüğü 20 yaşında olan sporcularının Türkiye, Avrupa ve dünya derecelerine sahip olduğunu aktarıp, hepsini sıfırdan yetiştirdiğini belirtti.

Elde ettikleri başarıları daha da ileriye taşımak için mücadele verdiklerini ifade eden Aygün, "Aktif sporculuk hayatımda tamamlanmamış yönlerim var. Avrupa ve dünya şampiyonluğum yok. Uluslararası arenada büyük organizasyonlarda kemer sahibi değilim. İçimde ukde kaldı. Bunları kendim yaşayamadım ama yetiştirdiğim sporcularla Avrupa şampiyonluğuna ulaşacağız. Ana hedefim uluslararası arenada ekol olmuş, söz sahibi olmuş, marka olmuş sporcu yetiştirmek." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Kendisinin kazanamadığı Avrupa şampiyonluğuna ulaşacak sporcular yetiştiriyor - Son Dakika Spor


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