Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim - Son Dakika
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Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim

09.10.2022 18:16

Sosyal medya hesabından "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim" paylaşımı yapan eski kaleci Iker Casillas, hesabının saldırıya uğradığını söyledi ve takipçilerinden özür diledi.

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Iker Casillas, sosyal medya hesabından yapılan "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim" paylaşımına açıklık getirdi.

"TAKİPÇİLERİMDEN ÖZÜR DİLERİM"

Hesabının saldırıya uğradığını belirten Casillas, "Hesabım hacklendi. Neyse ki şu an her şey yolunda. Tüm takipçilerimden özür dilerim. Elbette LGBT topluluğundan daha fazla özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Hesabından eşcinsellik paylaşımı yapılan Iker Casillas her şeye açıklık getirdi: Özür dilerim

NELER YAŞANDI?

Sosyal medya hesabından eşcinsel olduğunu açıklayan bir paylaşım yapılan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullanmıştı. Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu.

Hesabından eşcinsellik paylaşımı yapılan Iker Casillas her şeye açıklık getirdi: Özür dilerim
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Iker Casillas, Real Madrid, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim - Son Dakika
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