Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Iker Casillas, sosyal medya hesabından yapılan "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim" paylaşımına açıklık getirdi.
Hesabının saldırıya uğradığını belirten Casillas, "Hesabım hacklendi. Neyse ki şu an her şey yolunda. Tüm takipçilerimden özür dilerim. Elbette LGBT topluluğundan daha fazla özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından eşcinsel olduğunu açıklayan bir paylaşım yapılan Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim." ifadelerini kullanmıştı. Casillas'ın paylaşımına yorum yapan Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker." diyerek çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu.
Son Dakika › Spor › Kaleci Iker Casillas, sosyal medyadan yaptığı eşcinsellik açıklamasından sonra konuştu: Özür dilerim - Son Dakika