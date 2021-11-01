Akhisarspor kendine geldi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aldığı sonuçlarla taraftarını korkutan Akhisarspor, Kırşehir Belediyespor deplasmanında kazanmayı hatırladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aldığı sonuçlarla taraftarını korkutan Akhisarspor, Kırşehir Belediyespor deplasmanında kazanmayı hatırladı. Grupta 5 maçtır galibiyete hasret kalıp üst üste 4 yenilgiyle düşme hattına geriledikten sonra rakibini Yusuf Cihat'ın henüz 3'üncü dakikadaki golüyle 1-0'la geçen Akhisar, üzerindeki kazanamama stresini attı. Hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası'nda Bergama Belediyespor engelini yine Yusuf Cihat'ın uzatmadaki 2 golüyle geçen Akhisarspor, grupta puanını 10'a çıkararak düşme hattının üzerine çıktı.



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