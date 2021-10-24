Develi Belediyespor evinde hata yapmadı

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor ligin 3.haftasında evinde Niksar Belediyespor'u konuk etti. Mavi beyazlı ekip salondan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

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