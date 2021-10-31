Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 10. hafta maçlarının ardından Pendikspor liderliğini korudu.
Ligde Beyaz Grup'ta 10. hafta bugün yapılan maçlarla sona erdi. Haftaya lider giren bir maçı eksik Pendikspor, deplasmanda Uşakspor ile golsüz berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise 10. hafta yarın yapılacak Sakaryaspor- Niğde Anadolu maçıyla tamamlanacak.
Beyaz Grup'ta 10. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|PUAN
|1. PENDİKSPOR
|8
|6
|1
|1
|14
|6
|8
|19
|2. AMED SPORTİF FAALİYETLER
|9
|5
|2
|2
|12
|8
|4
|17
|3. ŞANLIURFASPOR
|8
|4
|3
|1
|14
|10
|4
|15
|4. NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|9
|4
|3
|2
|10
|6
|4
|15
|5. ISPARTA 32
|9
|4
|3
|2
|7
|5
|2
|15
|6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|9
|4
|2
|3
|9
|7
|2
|14
|7. BUCASPOR 1928
|10
|4
|1
|5
|14
|11
|3
|13
|8. PAZARSPOR
|8
|4
|1
|3
|12
|10
|2
|13
|9. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|10
|4
|1
|5
|15
|15
|0
|13
|10. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|10
|3
|3
|4
|14
|13
|1
|12
|11. ANKARA DEMİRSPOR
|9
|3
|2
|4
|10
|11
|-1
|11
|12. UŞAKSPOR
|9
|3
|2
|4
|8
|13
|-5
|11
|13. TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|8
|3
|1
|4
|14
|13
|1
|10
|14. KIRKLARELİSPOR
|8
|2
|4
|2
|11
|12
|-1
|10
|15. AKHİSARSPOR
|9
|3
|1
|5
|7
|12
|-5
|10
|16. TARSUS İDMAN YURDU
|9
|2
|3
|4
|8
|10
|-2
|9
|17. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|9
|1
|4
|4
|6
|10
|-4
|7
|18. ESKİŞEHİRSPOR
|9
|2
|1
|6
|10
|23
|-13
|4
|19. GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Kaynak: AA
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