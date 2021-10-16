Üye Girişi
Gençlerbirliği, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Gençlerbirliği, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

16.10.2021 18:45
Gençlerbirliği, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig'de 9. haftayı bay geçecek Gençlerbirliği, 10. haftada 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig'de 9. haftayı bay geçecek Gençlerbirliği, 10. haftada 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular, günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah bölümünde ısınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda oynanan pas ve top kapma organizasyonlarının ardından gol çalışmasıyla tamamlandı.

Akşam antrenmanına da ısınma hareketleriyle başlayan başkent ekibi, son bölümde yapılan ayak tenisi ile idmanı bitirdi.

Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, 24 Ekim, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yardım için kamera karşısına geçen 3 çocuk annesi kadının yanlışlıkla verdiği çıplak poz olay oldu 18:03 Yardım için kamera karşısına geçen 3 çocuk annesi kadının yanlışlıkla verdiği çıplak poz olay oldu Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti 17:47 Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi 17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi
Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı, performansıyla tam not aldı 17:06 Türkiye'nin ilk çoklu bombaatarı, performansıyla tam not aldı 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 16:15 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi 15:58 Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin değişimi endişelendirdi
Ekim ayının ortası olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'nde tatilciler denize girdi 15:06 Ekim ayının ortası olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'nde tatilciler denize girdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi 14:37 Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi

Son Dakika Haberleri
17:33 Abdurrahim Albayrak'nın özrü Galatasaray Genel Kurulu'na damga vurdu
17:31 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir
17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi
17:13 "Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun
17:06 Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi
17:01 Vali, yürüyüşe gözleri bantlı katılarak görme engelli bireylerin sorunları çözeceğini dile getirdi
16:47 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
16:31 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'dan şikayetçi oldu
16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı
15:59 Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim
Nefes kesen düello! Sivasspor-Antalyaspor maçında yağmur gibi gol yağdı Nefes kesen düello! Sivasspor-Antalyaspor maçında yağmur gibi gol yağdı         
18:08
CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti CHP'li avukat Feyza Altun'un AK Partililer hakkındaki paylaşımı büyük tepki çekti         
18:02
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir         
17:31
"Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun         
17:14
Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı         
16:29
Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı         
16:11
Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Errdoğan'ı güldüren Merkel sorusu: Ayrı ayrı siyasi kişiliklerinizi nasıl değerlendirirsiniz?         
15:29
Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı Z kuşağı rol modellerini belirledi! İlk 15'te kadın olarak sadece Müge Anlı ve Meral Akşener yer aldı         
14:42
Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı Hurdaya dönen araç, 20 bin liradan satıldı         
14:32
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı Kılıçdaroğlu'nun 128 milyar dolar sorusuna Merkez Bankası Başkanı'ndan cevap: Reel sektörün döviz açığı kapatıldı         
12:30
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 18:50:12. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement