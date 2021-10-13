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Karbel Karaköprüspor – Çankaya Futbol Kulübü: 0-0 - Son Dakika

Karbel Karaköprüspor – Çankaya Futbol Kulübü: 0-0

13.10.2021 16:06
Karbel Karaköprüspor – Çankaya Futbol Kulübü: 0-0

STAT: Faruk Çelik StadıHAKEMLER: Halil Erdoğan, Feyzullah Çimen, Muhammed Mahmut DelimazıKARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen- Fikret, Doğancan (Dk.70 Mehmet Durgut), Halil (Dk.78 Batuhan), Barış, Emre Aydın (Dk.78 Utku), Umut, Emre Karadağ (Dk.

STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Halil Erdoğan, Feyzullah Çimen, Muhammed Mahmut DelimazıKARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen- Fikret, Doğancan (Dk.70 Mehmet Durgut), Halil (Dk.78 Batuhan), Barış, Emre Aydın (Dk.78 Utku), Umut, Emre Karadağ (Dk.47 İsa), Abdurrahman, Ahmet Mumin, Emre YıldırımÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Hüseyin- Rahmi (Dk.88 Serhan), Kadir, Hüseyin (Dk.75 Berke), Salim (Dk.62 Berkay), Haydar, Hasan, Batuhan, Hacı, Salih (Dk.89 Ahmet), MurathanSARI KARTLAR: Emre Karadağ, Emre Yıldırım, Ahmet Mumin (Karbel Karaköprüspor) - Haydar, Ahmet Yaviloğlu (Çankaya Futbol Kulübü)

TFF 3'üncü Lig 7'inci haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Çankaya Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.


Emre Aydın, Umut Emre, Karadağ, Çankaya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karbel Karaköprüspor – Çankaya Futbol Kulübü: 0-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Karbel Karaköprüspor – Çankaya Futbol Kulübü: 0-0 - Son Dakika
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