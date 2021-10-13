Karbel Karaköprüspor – Çankaya Futbol Kulübü: 0-0

TFF 3'üncü Lig 7'inci haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Çankaya Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.

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