Kumluca'da yüzme yarışı düzenlendi

Antalya'nın Kumluca İlçesinde, bu yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilk, orta ve lise okulları arasında yüzme yarışması düzenlendi. Her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan yüzme yarışmalarına ilçedeki ilk, orta ve lise okullarından toplam 50 sporcu katıldı. Minik, yıldız ve gençler kategorisinde yarışan ve dereceye giren öğrencilere madalya takdim edildi.

"Hedef bölge yarışmaları düzenlemek"

Dereceye giren öğrencilere madalya takdim eden Kumluca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, "Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, bu yıl ilçemizde ilk defa yüzme yarışması düzenledik. Bakanlığımıza bağlı havuzumuzda düzenlenen yarışmada sporcularımız hoşgörü ve şenlik havası içinde yarıştılar. Bu etkinlikleri, 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ilçemiz dışındaki bölge okullarından da yarışmacı alarak bölgesel bir turnuvaya dönüştürmek istiyoruz" dedi.

"Sporcularımızı uluslar arası yarışmalara hazırlayacağız"

Geçen yıl kurdukları Kumluca Demir Spor Kulübü'ne yüzme branşını da eklediklerini belirten Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, "Bundan sonra kulübümüz bünyesindeki yüzme sporcularımızı uluslararası boyutta hazırlayıp şampiyonalara katılmalarını sağlayacağız" diye konuştu. - ANTALYA