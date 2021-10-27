STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Barış Çardarklı, Samet ÖzkulROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Veysel - Alpay, Manaj, Kerim (Dk. 88 Hüseyin), Mehmet (Dk. 79 Akabueze), Abdullah (Dk.69 Jacob), Bilal (Dk. 88 Berke), Levent (Dk. 46 Pucko), Burak, Gökay, SüleymanÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Hüseyin - Rahmi, Salim, Haydar, Ahmet (Dk. 61 Emir Kaan), Batuhan, Hacı Mustafa (Dk. 61 Berke Avcı) (Dk. 86 Mücahit) Serhan, Volkan, Adnan, BerkayGOLLER: Dk. 82 Kerim, Dk. 84 Manaj (Royal Hastanesi Bandırmaspor)SARI KART: Ahmet (Çankaya Futbol Kulübü)Ziraat Türkiye Kupası 3'ncü Tur karşılaşmasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Çankaya FK'yi 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 82'nci dakikada Kerim ve 84'üncü dakikada Manaj kaydetti.