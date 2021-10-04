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Somaspor'dan taraftara çağrı - Son Dakika

Somaspor'dan taraftara çağrı

04.10.2021 13:41
Somaspor'dan taraftara çağrı, System.String[]

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5'inci haftayı 10 puanla 8'inci sırada kapatan Somaspor'da başkan Mustafa Aydın, taraftarlara destek çağrısında bulundu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5'inci haftayı 10 puanla 8'inci sırada kapatan Somaspor'da başkan Mustafa Aydın, taraftarlara destek çağrısında bulundu. Önceki yıllarda taraftar desteğinin takıma olumlu yansıdığını dile getiren Başkan Aydın, "Gönül ister ki 2'nci Lig'de daha çok seyirciye oynayalım. Taraftarlarımızı iç sahadaki maçlarımıza daha kalabalık bekliyoruz. Bu takım büyük bir özveri ile kuruldu ve mücadele ediyor. Saha da daha çok desteklenmeyi hak ediyor" dedi.

Takımın iç sahada 3-0 sona eren Ergene Velimeşespor karşısında önemli bir galibiyet aldığını söyleyen Mustafa Aydın, çarşamba günü Sakaryaspor deplasmanına odaklandığını belirtti.


Futbol Federasyonu, Mustafa Aydın, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Somaspor'dan taraftara çağrı - Son Dakika Spor


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