Tokat Belediye Plevne: 3-0

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Yılmaz Duman (xx), Serhat Semiz (xx)

ARKASSPOR: Ulaş (xxx), Hoag (xxx), Bertuğ (xxx), Candido (xxx), Efe (xxx), Mustafa (xxx), Caner (xxx), Mirza (xx), McDonnel (xx), Enes Ali (xx), Batuhan (xx), Halit (xx)TOKAT BELEDİYE PLEVNE: Teppan (xx), Mehmet (xx), Atakan (xx), Arda (xx), Alisson (xx), Fatih (xx), Semih (xx), Ahmet Can (x), Mustafa (x), Rıfat (x)SETLER: 25-16, 25-17, 25-17

SÜRE: 79 dakika (25, 27, 27)

AXA Sigorta Efeler Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Arkasspor evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve liderliğini korudu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 25-16, 25-17 ve 25-17'lik skorlarla sona erdi.

- İzmir