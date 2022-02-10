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Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor

10.02.2022 10:02
Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Altınordu- Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor- Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Şubat Cumartesi:

13.30 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)

13.30 Beypiliç Boluspor- Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

16.00 MKE Ankaragücü- İstanbulspor (Eryaman)

19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor (Balıkesir Atatürk)

13 Şubat Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Manisa FK-Nasadoge Menemenspor (Mümin Özkasap)

19.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)

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Aziz Kocaoğlu, Samsunspor, Bursaspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor


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