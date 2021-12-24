Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre ligin 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
Bugün:
17.30 Altınordu- Beypiliç Boluspor: Alper Akarsu
20.00 Adanaspor-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır
Yarın:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor: Furkan Aksuoğlu
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- İstanbulspor: Davut Dakulçelik
19.00 Nasadoge Menemenspor- Bursaspor: Alper Çetin
26 Aralık Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay
16.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: Erkan Özdamar
19.00 Eyüpspor- Balıkesirspor: Turgut Doman
19.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu - Son Dakika Spor