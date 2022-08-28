Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 Pendikspor: 2 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 Pendikspor: 2

28.08.2022 21:30
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 Pendikspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Eryaman

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Deniz Turgut, Baran Eraslan

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Muhammed Bayır (Dk. 12 Abdullah Şahindere), Metehan Mert, Mert Kula, Musa Şahindere, Grechyshkin, Barış Alıcı, Aksel Aktaş, Serdarcan Eralp (Dk. 84 Kağan Özkan), Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 76 Gökhan Altıparmak), İlker Karakaş

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun (Dk. 46 Erhan Kara), Enes Keskin (Dk. 77 Samet Asatekin), Thiam (Dk. 46 Muhammed Akarslan), Gökcan Kaya, Regattin, Kappel (Dk. 84 Nikolic), Görkem Bitin (Dk. 70 Ali Han Tunçer)

Goller: Dk. 19 Ahmet Arda Tuzcu (Gençlerbirliği), Dk. 55 Regattin (Penaltıdan), Dk. 59 Kappel (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Ferhat Öztorun, Dk. 45+3 Thiam, Dk. 45+4 Görkem Bitin, Dk. 59 Kappel, Dk. 80 Erhan Kara (Pendikspor), Dk. 18 Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Pendikspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

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Gençlerbirliği, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı Gençlerbirliği, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı Altay evinde galibiyet peşinde Altay evinde galibiyet peşinde
Kaynak: AA

Muhammed Bayır, Übeyd Adıyaman, Gençlerbirliği, Pendikspor, Ahmet Arda, Mert Kula, Eryaman, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 Pendikspor: 2 - Son Dakika
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