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Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Bursaspor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Bursaspor: 1

20.02.2022 21:00
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Bursaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada ceza sahası dışının ilk metrelerinde sağ kanattan topla buluşan Alaskarov'un şutunda kaleci Akın gole izin vermedi.

14. dakikada ceza sahasında topla buluşan Geraldo beklemeden Cem'e oynadı. Cem'in etkili ve sert şutunda kaleci Erhan gole izin vermedi.

26. dakikada sol kanattan topla buluşan Cem Ekinci'nin ceza sahası dışı ilk metrelerinden çektiği sert şut yan ağlarda kaldı.

32. dakikada topla buluşan Erdem Uğurlu'nun sağ kanattan çektiği sert şutta kaleci Akın meşin yuvarlağı dışarı çeldi.

33. dakikada sol taraftan Namık'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu bir anda önünde bulan Mehmet Erdem Uğurlu, ceza sahası yayı önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı. 0-1

49. dakikada sol kanattan buluştuğu topla ceza sahası içerisine kadar giden Owusu boş pozisyondaki Zahid'e oynadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Zahid'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

72. dakikada Ankaragücü ceza yayı sol tarafından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Erdem Özgenç yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

73. dakikada Aribiyi'nin pasında orta sahada topla buluşan Owusu, topla ceza sahası yayının gerilerine kadar ilerlerdi. Topa sert ve düzgün bir şekilde vuran Owusu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

75. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Zahid'in şutunda top az farkla dışarıya çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Oğuz Terzi xx, Mehmet Akıncık xx

MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx, Pinto xx, Abdullah Durak xx (Eren Derdiyok dk. 64, xx), İshak Çakmak xx (Şahverdi Çetin dk. 46, xx), Owusu xx, Zahid xx (Alperen Babacan dk. 81, x), Geraldo xx ( Ali Kaan Güneren, dk. 71 xx), Cem Ekinci xx (Ariyibi dk. 46, xx)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Yasin Güreler, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Furkan Ceylan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Bursaspor: Erhan Erentürk xx, Mert Yılmaz xx, Zalazar xx, Furkan Emre Ünver xx, Onur Atasayar xx (Vefa Temel dk. 87, ?), Burak Altıparmak xx (Yusuf Türk dk. 77, x), Tuğbey Akgün xx (Hasan Ayaroğlu dk. 61, xx), Mehmet Erdem Uğurlu xx, İsmail Yüksek xx, Alaskarov xx (Koulossa dk. 61, xx), Pedro xx (Eren Güler dk. 77, x)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Ofosu, Capan, Uğur Kaan Yıldız, Berat Altındiş

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Mehmet Erdem Uğurlu (dk. 32) (Bursaspor), Erdem Özgenç (dk. 71), Owusu (dk. 72) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Owusu, Şahverdi Çetin (Ankaragücü) - ANKARA

Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Bursaspor: 1

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Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Bursaspor: 1 Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Bursaspor: 1 Bursaspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak Bursaspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları tamamlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Bursaspor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Bursaspor: 1 - Son Dakika
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