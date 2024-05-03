Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Ordu'da başladı - Son Dakika
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Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Ordu'da başladı

Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Ordu\'da başladı

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Ordu'da başladı. Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya 69 ilden 1148 sporcu katılıyor. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Ordu'da güzel bir organizasyon yapmanın kendileri için onur verici olduğunu söyledi. Yıldızlar kategorisinde uluslararası Avrupa kupalarının başlayacağını belirten Huysuz, 69 ilden 1148 sporcunun katılımıyla güzel bir organizasyonu üç gün boyunca ilimizde yapacaklarını ve Türkiye'de tekrar yıldızlar kategorisinin milli takımının oluşacağını belirtti. Şampiyonaya katılımın güzel olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise herkesi karşılaşmaları izlemeye davet etti.

03.05.2024 12:03  Güncelleme: 12:08
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Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Ordu'da başladı.

Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya 69 ilden 1148 sporcu katılıyor.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine, Ordu'da güzel bir organizasyon yapmanın kendileri için onur verici olduğunu söyledi.

Yıldızlar kategorisinde uluslararası Avrupa kupalarının başlayacağını belirten Huysuz, "20-21 Temmuz'da ilk turnuvayı Kocaeli'nde yapacağız. Yani yıldızlar kategorisinde milli takımımız da oluşacak. Bu anlamda, 69 ilden 1148 sporcunun katılımıyla güzel bir organizasyonu üç gün boyunca ilimizde yapacağız ve Türkiye'de tekrar yıldızlar kategorisinin milli takımı oluşacak. Bu da tarihte ilk defa olacak." dedi.

Huysuz, şampiyonaya Orduluları davet ederek, "Kilolarında başarılı sporcularımız var. Geçen yılki Türkiye şampiyonalarında dereceler alan, Balkan Şampiyonası'nda alınan dereceler var. Bu yaş grubu bizim için altyapı. Özellikle de 2032, 2036 olimpiyatlarına yetiştirebileceğimiz çocuklar burada. İnşallah buradan bir adım olur. Ordu ile başlar ve daha sonraki süreçte 2036'da belki ülkemizde olimpiyatlar olur, orada yarışma şansları olur." diye konuştu.

Sezer Huysuz, Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'e organizasyona emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise şampiyonaya katılımın güzel olduğunu anlatarak, herkesi karşılaşmaları izlemeye davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Ordu'da başladı - Son Dakika

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