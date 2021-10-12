Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen
Yeşilyurt: Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Nilsu Şen, Kelsey (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir)
Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Ecem Aknam, Hande Şimşek (Gülce Güçtekin, Chatchu-on, Merve Tanıl, Aybüke Çetinay, Ada Germen)
Setler: 25-21, 14-25, 17-25, 25-18, 10-15
Süre: 129 dakika (28, 25, 30, 28, 18)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda Yeşilyurt'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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