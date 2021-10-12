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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

12.10.2021 19:02
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Tuncay Sevim, Selçuk GörmenYeşilyurt: Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Nilsu Şen, Kelsey (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir)Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Ecem Aknam, Hande Şimşek...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen

Yeşilyurt: Eda Kafkas, Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Nilsu Şen, Kelsey (Pınar Atasever, Burcu Yönder, Tuana Köse, Ezgi Taşdemir)

Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Ecem Aknam, Hande Şimşek (Gülce Güçtekin, Chatchu-on, Merve Tanıl, Aybüke Çetinay, Ada Germen)

Setler: 25-21, 14-25, 17-25, 25-18, 10-15

Süre: 129 dakika (28, 25, 30, 28, 18)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda Yeşilyurt'u 3-2 yendi.

Burhan Felek, Yeşilyurt, Sarıyer, Selçuk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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