Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Caner Çıldır, İbrahim Acar
Sarıyer Belediyespor: Ecem Aknam, Hande Şimşek, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Merve Tanıl, Aybüke Çetinay, Chatchu-On, Sezen Keşkekoğlu, Ada Germen, Gülce Güçtekin)
Eczacıbaşı Dynavit: Saliha Şahin, Merve Atlıer, Thompson, McKenzie, Beyza Arıcı, Elif Şahin (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Boskovic, Hande Baladın, Ognjenovic)
Setler: 12-25, 25-20, 19-25, 25-23, 8-15
Süre: 134 dakika (23, 32, 29, 33,17)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 3. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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