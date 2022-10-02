Maçın başlangıcında Pençe-Kilit Operasyonu ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde şehit düşen asker ve polisler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA

Hasan Hüseyin Acar, Kubilay Aktaş, Ali Dere, Ali Emre, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.