Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

20.08.2022 23:52
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Oğuzhan Çakır, Özcan Sultanoğlu, Mert BulutAltınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Ali Dere, Emircan Gürlük (Dk. 63 Muzaffer Kocaer), Safa Kınalı (Dk. 78 Bertuğ Bayar), Kürşad Sürmeli (Dk.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Ali Dere, Emircan Gürlük (Dk. 63 Muzaffer Kocaer), Safa Kınalı (Dk. 78 Bertuğ Bayar), Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Şeref Özcan), Furkan Metin (Dk. 46 Rıdvan Koçak), Erdi Dikmen

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Serkan Odabaşoğlu, Woolery (Dk. 67 Kanianga (Dk. 85 Çağlayan Menderes)), Oğuz Kocabal (Dk. 66 Emirhan Aydoğan), Isaac Donkor, Hakan Yavuz, İsmail Erdoğan, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşcı (Dk. 76 Burak Süleyman), Ümit Kurt

Goller: Dk. 36 Hurşit Taşcı, Dk. 38 Kasongo (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Kasongo, Dk. 85 Emirhan Aydoğan (Sakaryaspor), Dk. 82 Erdi Dikmen (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Altınordu'yu 2-0 yendi.

YORUMLAR
500
Sakaryaspor: 0-2 Sakaryaspor: 0-2
Kaynak: AA

Ahmet İlhan Özek, Kubilay Aktaş, Oğuzhan Çakır, Ali Dere, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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