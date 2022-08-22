Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

22.08.2022 23:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Kamil ÇetinFenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Szalai, Peres, Arao (Dk. 61 İsmail Yüksek), Zajc (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique (Dk. 88 Osayi-Samuel), Emre Mor (Dk. 80 Alioski), Valencia, Serdar Dursun (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Esat Sancaktar, Kamil Çetin

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Szalai, Peres, Arao (Dk. 61 İsmail Yüksek), Zajc (Dk. 62 Mert Hakan Yandaş), Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique (Dk. 88 Osayi-Samuel), Emre Mor (Dk. 80 Alioski), Valencia, Serdar Dursun (Dk. 61 Rossi)

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson (Dk. 90+4 Berk Yıldız), Samet Akaydın, Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan İnler (Dk. 62 Stambouli), Ndiaye, Akintola (Dk. 46 Yusuf Sarı), Belhanda, Onyekuru, Dzyuba (Dk. 87 Assombalogna)

Goller: Dk. 20 (Penaltıdan) ve 41 Valencia, Dk. 47 Zajc, Dk. 83 Alioski (Fenerbahçe), Dk. 56 Belhanda (Penaltıdan), Dk. 66 Dzyuba (Adana Demirspor)

Kırmızı kart: Dk. 82 Rakitskyi (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Samet Akaydın, Dk. 18 Belhanda, Dk. 38 Akintola, Dk. 66 Onyekuru (Adana Demirspor), Dk. 45+4 Arao, Dk. 49 Zajc, Dk. 53 Szalai (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 yendi.

46. dakikada Serdar Dursun'un pasıyla ceza sahasına giren Emre Mor'un sağ çaprazdan şutunda, top yandan auta çıktı.

47. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası dışından Serdar Dursun'un şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazda Lincoln Henrique'nin önünde kaldı. Lincoln'ün bekletmeden yerden penaltı noktası civarına çıkardığı topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 3-0

53. dakikada soldan Lincoln Henrique'nin ortasında arka direkte topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişine sert şutunda, kaleci meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Aynı dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Belhanda'nın savunma arkasına ara pasına hareketlenen Onyekuru, ceza sahası içinde Szalai tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada topun başına geçen Belhanda, kaleci Altay'ı ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 3-1

60. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Onyekuru'nun yerden şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

61. dakikada Adana Demirspor yarı sahasının ortalarında topla buluşan Emre Mor, 3 oyuncuyu çalımlayarak ceza sahasına girdi. Emre'nin şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

65. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya şutunda, kaleci Altay topu son anda çeldi. Atağın devamında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

66. dakikada Adana Demirspor farkı bire indirdi. Savunmada Szalai'nin hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, Lemos'tan sıyrıldıktan sonra son anda Altay'ın üzerinden topu içeri çevirdi. Kale çizgisi üzerinde Dzyuba meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-2

83. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sağdan Rossi'nin kullandığı duran topta arkaya aşırılan meşin yuvarlak, ceza sahası içi sol çaprazda Alioski'nin önünde kaldı. Bu oyuncu, kontrol ettiği meşin yuvarlağı güzel bir vuruşla filelerle buluşturdu: 4-2.

Maçta başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-2 galip ayrıldı.

YORUMLAR
500
Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Emre Mor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:05 Fenerbahçeli taraftar Valencia'ya neden "GOAT" diyor? İşte sosyal medyada gündem olan kelimenin anlamı
22:58 Bakan Koca güzel haberi verdi: Sağlık Bakanlığı'na 85 bin personel alınacak
22:41 Fenerbahçe'nin gol makinası Adana Demirspor'u da boş geçmedi!
22:14 Beşiktaş, ünlü futbolcu Dele Alli transferinde sona geldi! İstanbul'da olacağı tarih bile netleşti
22:06 Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiliz basınına verdiği röportaja çok sinirlendi: Sadece acıyoruz
21:29 Alanyaspor'dan son dakika golü! Sivasspor sonunu getiremedi
21:20 Konyaspor, deplasmanda İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti
20:46 Kadıköy'de neler oluyor! 6. gol geldi
20:12 Parti görüntüleriyle tartışma yaratmıştı! Finlandiya Başbakanı Marin'in uyuşturucu testi negatif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 23:58:52. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement