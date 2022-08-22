83. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sağdan Rossi'nin kullandığı duran topta arkaya aşırılan meşin yuvarlak, ceza sahası içi sol çaprazda Alioski'nin önünde kaldı. Bu oyuncu, kontrol ettiği meşin yuvarlağı güzel bir vuruşla filelerle buluşturdu: 4-2.

Kaynak: AA

Lincoln Henrique, Serdar Dursun, Emre Mor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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