Sultanlar Ligi bileti Bursa'da veriliyor - Son Dakika
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Sultanlar Ligi bileti Bursa'da veriliyor

14.03.2022 09:21
Sultanlar Ligi bileti Bursa'da veriliyor

Türkiye Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde normal sezon maçları sona erdi.

Türkiye Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde normal sezon maçları sona erdi. Gözler Bursa'da oynanacak olan play-off maçlarına çevrildi.

Karşılaşmalar sonunda A Grubu'nda Muratpaşa Bld, Karşıyaka, Edremit Bld ve İstanbul BB, B Grubu'nda ise İlbank, Adam Voleybol, Çukurova Belediyesi Spor Kulübü ve Kayseri OSB takımları Sultanlar Ligi için mücadele edecek.

2 takımın ipi göğüsleyeceği play-off maçlarında Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Sultanlar Ligi için iddialı. Kulüp Başkanı Selçuk Esmen şampiyonluk parolasıyla çıktıkları yolun sonunda kupayı alacaklarını, bunun için de çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Esmen, "İyisiyle kötüsüyle ligi tamamladık. Adanalılar bizi içerde oynadığımız tüm maçlarda destekleyerek yanımızda oldu. Oynayacağımız maçlar sonunda çıkacak olan 2 takımdan biri olarak seneye Sultanlar Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz. Bu yolda her zaman yanımızda olan onursal Başkanımız Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e de teşekkür ediyoruz. Teknik heyet ve oyuncularımıza güvenimiz tam. Adana'ya kupayla dönmek istiyoruz" dedi.

Sigorta Shop Voleybol Kadınlar 1. Ligi'nde yarı final etabı, 22-24 Mart 2022 tarihleri arasında Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda yapılacak.

Finaller ise yine Bursa'da 1-2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak. - ADANA

Sultanlar Ligi bileti Bursa'da veriliyor
Sultanlar Ligi bileti Bursa'da veriliyor

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voleybol, Türkiye, Sigorta, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sultanlar Ligi bileti Bursa'da veriliyor - Son Dakika


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