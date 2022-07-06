Kulübün denetim ve yönetim raporlarının okunmasının ardından yapılan seçimde yönetim kurulu üyeliklerine Fatih Üçok, Yavuz Esen, Yalçın Yiğit, Hüseyin Küskün, Egemen Çoban, Abdulkadir Uysal, Ahmet Eren İnan, Tolga Bulak, Mustafa Çolak, Murat Arslan ve Mustafa Ak getirildi.

Kulübün kurucu başkanı Mustafa Çolak ise katkı ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Üçok'a teşekkür ederek, yeni yönetime çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

Mustafa Çolak, Fatih Üçok, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Suluova Belediyespor'da olağanüstü kongre yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.