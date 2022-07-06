Suluova Belediyespor'da olağanüstü kongre yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Suluova Belediyespor'da olağanüstü kongre yapıldı

06.07.2022 16:17
Suluova Belediyespor'da olağanüstü kongre yapıldı

Suluova Belediye Spor Kulübü olağanüstü kongresi yapıldı.

Suluova Belediye Spor Kulübü olağanüstü kongresi yapıldı.

Suluova Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongreye katılan Belediye Başkanı Fatih Üçok, kongrenin ilçedeki spor faaliyetlerinin gelişimi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kulübün kurucu başkanı Mustafa Çolak ise katkı ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Üçok'a teşekkür ederek, yeni yönetime çalışmalarında başarılar diledi.

Kulübün denetim ve yönetim raporlarının okunmasının ardından yapılan seçimde yönetim kurulu üyeliklerine Fatih Üçok, Yavuz Esen, Yalçın Yiğit, Hüseyin Küskün, Egemen Çoban, Abdulkadir Uysal, Ahmet Eren İnan, Tolga Bulak, Mustafa Çolak, Murat Arslan ve Mustafa Ak getirildi.

Yönetim kurulu görev dağılımının daha sonra yapılacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Mustafa Çolak, Fatih Üçok, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suluova Belediyespor'da olağanüstü kongre yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:12 KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:08 Ünlü sanat eserlerinin görünmeyen yüzü! Büyük sır ışıkla gün yüzüne çıkarıldı
16:02 Brad Pitt yüz körlüğü hastalığına yakalandı: Birçok insan kibirli ve bencil olduğumu düşündüğü için benden nefret ediyor
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
15:44 Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum
15:34 Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar
15:22 Defne Samyeli, 50. yaş gününü ailesi ile kutladı! Paylaştığı fotoğrafta kardeşine ve kızına acımadı
15:04 Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla öldüren tıbbi sekreter aynı silahla intihar etti
15:03 Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 16:23:13. #1.11#
SON DAKİKA: Suluova Belediyespor'da olağanüstü kongre yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement