Süper Lig 38. Hafta Maç Programı Belli Oldu

Süper Lig'de 38. hafta maç programı belli oldu. Kayserispor, sezonun son maçını 1 Haziran Pazar günü oynayacak.

Sahasında Bodrumspor ile 1-1 berabere kalarak 45 puanla haftayı tamamlayan Kayserispor, son hafta maçına 1 Haziran Pazar günü çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Süper Lig'in 38. hafta maç programına göre Samsunspor ile Kayserispor arasındaki maç 1 Haziran Pazar günü oynanacak. Müsabakanın başlama saati 19: 00 olarak belirlendi.

Süper Lig'de 38. hafta maçları 30 Mayıs Cuma günü oynanacak Kasımpaşa-Göztepe, Galatasaray- Başakşehir, Antalyaspor- Trabzonspor maçı ile başlayacak ve Bodrumspor- Beşiktaş, Samsunspor-Kayserispor maçları ile sona erecek. - KAYSERİ