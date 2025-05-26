Süper Lig 38. Hafta Maç Programı Belli Oldu

Süper Lig'de 38. hafta maç programı belli oldu. Kayserispor, sezonun son maçını 1 Haziran Pazar günü oynayacak.
Sahasında Bodrumspor ile 1-1 berabere kalarak 45 puanla haftayı tamamlayan Kayserispor, son hafta maçına 1 Haziran Pazar günü çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; Süper Lig'in 38. hafta maç programına göre Samsunspor ile Kayserispor arasındaki maç 1 Haziran Pazar günü oynanacak. Müsabakanın başlama saati 19: 00 olarak belirlendi.
Süper Lig'de 38. hafta maçları 30 Mayıs Cuma günü oynanacak Kasımpaşa-Göztepe, Galatasaray- Başakşehir, Antalyaspor- Trabzonspor maçı ile başlayacak ve Bodrumspor- Beşiktaş, Samsunspor-Kayserispor maçları ile sona erecek. - KAYSERİ
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