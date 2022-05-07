Süper Lig'de Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini mağlup etti! - Son Dakika

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Süper Lig'de 36. hafta heyecanı devam ediyor. 16.00 seansında oynanan iki maçta toplam 8 gol atılırken, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa rakiplerini 3-1'lik skorla geçti.

KASIMPAŞA'DAN RAHAT GALİBİYET

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve iddiası olmayan iki takımın karşı karşıya geldiği mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Eren Elmalı, 73. dakikada Eysseric ve 77. dakikada Umut Bozok kaydetti. Sivasspor'un tek golü 90+2. dakikada Felix'ten geldi.

FATİH KARAGÜMRÜK SERİYE BAĞLADI

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük, 3-1'lik skorla kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Fabio Borini, 51. dakikada Emre Mor ve 64. dakikada Burak Bekaroğlu kaydetti. Konuk Göztepe'nin tek golü ise 47. dakikada Makana Rudi Baku'dan geldi. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, ligde arka arkaya 3. galibiyetini elde etti.