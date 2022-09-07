Taraftardan Başkan Kılıç'a teşekkür - Son Dakika
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Taraftardan Başkan Kılıç'a teşekkür

07.09.2022 16:24
Taraftardan Başkan Kılıç'a teşekkür

Süper Lig'e yükselmek için iddialı kadro kuran Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un iç sahada oynadığı maçları takip etmek isteyen Bafralı taraftarlar ulaşım noktasında kendilerine destek veren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a teşekkür ettiler.

Süper Lig'e yükselmek için iddialı kadro kuran Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un iç sahada oynadığı maçları takip etmek isteyen Bafralı taraftarlar ulaşım noktasında kendilerine destek veren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a teşekkür ettiler.

Samsunspor'un her zamankinden daha çok desteğe ihtiyaç duyduğu bir sezonda tribünlerdeki yerlerini alarak maç süresince söz konusu desteği göstermek istediklerini ifade eden Bafralı Samsunspor taraftarları, "Özellikle kendi evimizde oynanan maçlarda bizlere araç tahsis ederek yanımızda olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dediler.

Samsunspor'un tüm paydaşları ile Samsun için çok önemli bir pozitif güç olduğunu belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Samsunsporumuzun sadece il merkezinde değil, tüm ilçelerimizde coşkulu ve armaya sevdalı bir taraftar kitlesi var. Bafra'mızda bu kitlenin bir parçası. Takımıza sonuç odaklı olmadan son maçın son düdüğüne kadar tam anlamıyla destek olmamız gerektiren bir sezonun içerisindeyiz.. Her gelişmeyi yakinen takip ettiğimiz takımımızın iç sahada oynadığı maçlarda tribündeki yerlerini almak isteyen taraftarlarımıza imkanlarımız ölçüsünde bu desteği sağlamaya çalışıyoruz. Samsunsporumuzun coşkulu taraftarından aldığı enerjiyle ile bu sezon sonunda Spor Toto 1.lig'deki misafirliğine son vererek gerçek yeri olan Süper lig hedefine ulaşacağına kalpten inanıyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsunspor, Bafra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftardan Başkan Kılıç'a teşekkür - Son Dakika

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