Adana Demirspor'da adı transfer haberleriyle anılan Mario Balotelli 'nin yeni sezonda 45 numaralı formayı giyeceği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda oynanacak tüm maçlarda, Mario Balotelli 45, Britt Assombalonga 9, Henry Onyekuru 8, Gökhan İnler 88, Badou Ndiaye 17 ve Younes Belhanda 10 numaralı formaları giyecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Adana Demirspor'da forma numaraları belirlendi - Son Dakika

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