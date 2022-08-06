Adana Demirspor'da forma numaraları belirlendi - Son Dakika
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Adana Demirspor'da forma numaraları belirlendi

06.08.2022 14:30
Adana Demirspor'da forma numaraları belirlendi

SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da futbolcuların yeni sezonda giyecekleri forma numaraları belli oldu.

SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da futbolcuların yeni sezonda giyecekleri forma numaraları belli oldu.

Adana Demirspor'da adı transfer haberleriyle anılan Mario Balotelli'nin yeni sezonda 45 numaralı formayı giyeceği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda oynanacak tüm maçlarda, Mario Balotelli 45, Britt Assombalonga 9, Henry Onyekuru 8, Gökhan İnler 88, Badou Ndiaye 17 ve Younes Belhanda 10 numaralı formaları giyecek.

FORMA NUMARALARITakımdaki diğer oyuncuların giyeceği forma numaraları şöyle: "Tayyip Talha Sanuç (2), Abdurrahim Dursun (3), Semih Güler (4), Samet Akaydın (5), Mustafa Kapı (6), Birkir Bjarnason (8), Babajide David Akintola (11), Aias Aosman (14), Jovan Manev (15), İsmail Çokçalış (16), Goran Karacic (18), Hijran Ali Boyacı (19), İzzet Çelik (20), Arda Okan Kurtalan (21), Jonas Svensson (22), Abdulsamet Burak (23), Ertaç Özbir (25), Yusuf Sarı (26), Giorgi Khabuliani (27), Salih Kavrazlı (28), Mahamadou Ba (29), Vedat Karakuş (39), Yaroslav Rakitskiy (44), Nongoh Samuel (46), Erhun Öztümer (50), Berk Yıldız (70), Kevin Rodrigues (77), Benjamin Stambouli (90), Simon Deli (91), Ali Yavuz Kol (99)."

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Kaynak: DHA

Mario Balotelli, Adana Demirspor, Henry Onyekuru, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Adana Demirspor'da forma numaraları belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Demirspor'da forma numaraları belirlendi - Son Dakika
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