Süper Lig VAR Kayıtları Açıklandı - Son Dakika
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Süper Lig VAR Kayıtları Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2. haftasında yaşanan tartışmalı pozisyonların VAR kayıtlarını açıkladı. Konyaspor - Galatasaray, Göztepe - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Antalyaspor maçlarındaki VAR kararlarına ilişkin konuşmalar yayınlandı.

20.08.2024 21:04
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 2'nci haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada Konyaspor - Galatasaray, Göztepe - Fenerbahçe ile Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmalarının VAR kayıtlarında tartışmalı pozisyonlara ait konuşmalar yayınlandı.

Haftanın açılış maçında Konyaspor karşısında 76'ncı dakikada Mauro Icardi'nin attığı gol, Lucas Torreira'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

VAR Hakemi Volkan Bayarslan: Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor, Konyalı topa vurmak için Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Sahada inceleme öneriyorum, potansiyel faul için.

Direnç Tonusluoğlu: Galatasaraylı oyuncu topa dokunamıyor. Doğru mu?

Volkan Bayarslan: Evet.

Direnç Tonusluoğlu: Faul ile oyuna başlayacağım.

GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇI

Göztepe - Fenerbahçe maçının 30'uncu dakikasında ev sahibi takımın oyuncusu Romulo'nun attığı gol Kubilay Kanatsızkuş'un rakibine yaptığı faulden dolayı gol geçersiz sayılmıştı.

VAR Hakemi Mustafa İlker Coşkun: Potansiyel bir faulden dolayı gol iptali için sahada izleme öneriyorum.

Kadir Sağlam: Golü iptal ediyorum, faul ile başlıyorum.

VAR Hakemi Mustafa İlker Coşkun: Ayaktaki faul anına bir daha gel.

Kadir Sağlam: Faul.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR KARŞILAŞMASI

Müsabakanın 61'inci dakikasında Antalyaspor formasını giyen Güray Vural'ın Beşiktaşlı futbolcu Rafa Silva'ya yaptığı faul önce sarı daha sonra ise VAR incelemesiyle doğrudan kırmızı karta dönmüştü.

VAR Hakemi Onur Özütoprak: Potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.

Mehmet Türkmen: Tamam geliyorum.

VAR Hakemi Onur Özütoprak: İlk ayağın esnemesini gösteriyorum sana.

Mehmet Türkmen: Evet, temas noktası.

VAR Hakemi Onur Özütoprak: Kramponu çivileri, hız, şiddet, temas noktası, ayağın esnemesi.

Mehmet Türkmen: Kramponun çivileri, ayak gergin, rakibin sağlığını tehlikeye atıyor. Normal hızla oynatır mısın?

VAR Hakemi Onur Özütoprak: Başka açı da veriyorum.

Mehmet Türkmen: 11 numara sarı kart iptal, kırmızı kart.

VAR Hakemi Onur Özütoprak: Doğrudur.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Süper Lig VAR Kayıtları Açıklandı - Son Dakika

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