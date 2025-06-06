Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor - Son Dakika
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Spor

Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

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Suudi Arabistan şokta! Osimhen\'de ibre Galatasaray\'a dönüyor
06.06.2025 09:34
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Suudi Arabistan şokta! Osimhen\'de ibre Galatasaray\'a dönüyor
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Galatasaray'ın, Osimhen'e yıllık 21 milyon euro maaş teklif ettiği ve transfer sürecinde ibrenin Galatasaray'a döndüğü öğrenildi. Al Hilal'in, Osimhen'e yıllık 30 milyon euro teklif ettiği ancak olumlu yanıt alamadığı ve transfer görüşmelerinin birkaç kez durduğu da gelen bilgiler arasında. Galatasaray, Arabistan'dan gelen tekliflere biraz daha yaklaşırsa Osimhen, Galatasaray'da kalacak.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, oyuncuya ve Napoli'ye teklifini iletti. Fabrizio Romano, Al Hilal'in Victor Osimhen için Napoli'ye 65 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus teklif ettiğini yazdı.

ASLAN GAZA BASTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'e yıllık 21 milyon euro maaş teklif etti. Galatasaray, Arabistan'dan gelen tekliflere biraz daha yaklaşırsa Osimhen, Galatasaray'da kalıp Arabistan yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor.

SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİLER

Di Marzio, Napoli ve Osimhen'in gelen teklifi reddettiğini yazdı. Habere göre Al Hilal bonuslarla birlikte Osimhen'e 26 milyon euroluk teklif yapmıştı. Al Hilal, Napoli'ye yapacağı teklifi 75'e yükseltmeyi planlıyor.

İBRE GALATASARAY'A DÖNÜYOR

Fabrizio Romano, Victor Osimhen transferinde ibrenin Galatasaray'a döndüğünü yazdı. Sky Sports, Galatasaray'ın Victor Osimhen için rekor teklif yaptığını iddia etti. Haberde ayrıca Simone Inzaghi'nin Osimhen transferini kesin olarak istediği bilgisi yer aldı. Arriyadiyah'ın haberine göre Al Hilal, Osimhen'e son olarak yıllık 30 milyon euro önerdi. Ancak bu teklife rağmen olumlu geri dönüş alamadı. Transfer görüşmeleri ek talepler nedeniyle de birkaç kez durdu.

Suudi Arabistan, Victor Osimhen, Galatasaray, Al Hilal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Casım Tatlı:
    maliyeti 120-130 milyon Euro.Külübü batiracakmısınız.osimen ,osimen bune alternatif üretsenize.Bu transferin maliyeti 5 milyar TL nin üstünde yazık, günah 1 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Oshimen de aidiyet var vs diyenler. aidiyet varsa çıksın konuşsun. kalacam ya da gidecegim desin. koskoca GSi kapısında bekletmemeli 1 1 Yanıtla
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