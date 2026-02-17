Tadic, Fenerbahçeli muhabirle buluştu! 7. saniyedeki hareketine dikkat - Son Dakika
Tadic, Fenerbahçeli muhabirle buluştu! 7. saniyedeki hareketine dikkat

Tadic, Fenerbahçeli muhabirle buluştu! 7. saniyedeki hareketine dikkat
17.02.2026 22:21
Fenerbahçeli eski futbolcu Dusan Tadic, Dubai'de Duru Aydın ismindeki Fenerbahçeli bir muhabirle bir araya geldi. Arabada çekilen videonun 7. saniyesindeki "pazu sıkma" hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Dusan Tadic, Dubai'de sürpriz bir buluşmaya imza attı. Sarı-lacivertli taraftarların yakından tanıdığı Fenerbahçeli muhabir Duru Aydın ile bir araya gelen Sırp yıldız, arabada çekilen samimi bir video ile gündeme oturdu.

FORMUNU PAZUSUNU SIKARAK GÖSTERDİ

Yapılan paylaşımdaki videonun bir bölümünde Tadic'in yaptığı "pazu sıkma" hareketi sosyal medyada hızla yayıldı ve Fenerbahçe taraftarları arasında büyük ilgi gördü. Birçok taraftar, 37 yaşındaki eski kaptanlarının formuna dikkat çekerek "hala formda, hala çalışkan'' yorumlarında bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Wahda forması giyen Tadic, çıktığı 30 maçta 5 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Tadic'in kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Dusan Tadic, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tadic, Fenerbahçeli muhabirle buluştu! 7. saniyedeki hareketine dikkat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

22:36
