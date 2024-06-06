Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek - Son Dakika
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Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek

Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya\'da düzenlenecek

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Tai Chi Türkiye Şampiyonası, Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyonada alt minikler, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Sporcular, modern, yeni geleneksel, geleneksel zorunlu stiller ve silahlı formlarda yeteneklerini sergileyecek.

06.06.2024 14:51
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Tai Chi Türkiye Şampiyonası Sakarya'da düzenlenecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Serdivan Spor Salonu'nda 9-11 Haziran tarihlerinde organize edilecek şampiyonada alt minikler, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde karşılaşmalar yapılacak.

Sporcular, modern, yeni geleneksel, geleneksel zorunlu stiller ve silahlı formlarda becerilerini sergileyecek.

Kaynak: AA

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