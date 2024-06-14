Takımda kalacak mı? Edin Dzeko tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
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Spor

Takımda kalacak mı? Edin Dzeko tartışmalara son noktayı koydu

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Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Edin Dzeko, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in "Seni seviyoruz Edin Dzeko" paylaşımını retweet eden futbolcu, taraftarlardan büyük destek aldı. Dzeko'nun bu hamlesi takımda kalacağı şeklinde yorumlandı.

14.06.2024 09:23  Güncelleme: 09:31
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Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Edin Dzeko, X hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU"

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in "Seni seviyoruz Edin Dzeko" şeklindeki paylaşımını "retweet" eden tecrübeli futbolcu, Fenerbahçeli taraftarlardan büyük bir destek gördü.

35 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan 38 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 25 gol 10 asistlik performans gösterdi.

Takımda kalacak mı? Edin Dzeko tartışmalara son noktayı koydu
Takımda kalacak mı? Edin Dzeko tartışmalara son noktayı koydu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sosyal Medya, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takımda kalacak mı? Edin Dzeko tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Behzat: senin karakterini iyi niyetini seviyoruz. 14 2 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Bence, Mert Hakan'ın olduğu bir yerde kalmaz. 1 4 Yanıtla
  • veysel unlu: Valla gitsede olur. Çok gol kaçiriyo 0 1 Yanıtla

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