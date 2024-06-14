Takımda kalacak mı? Edin Dzeko tartışmalara son noktayı koydu

Spor

Bakan Tekin, müdüre değil haberi yapan gazetecileri sitem etti

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Edin Dzeko, X hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU"

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in "Seni seviyoruz Edin Dzeko" şeklindeki paylaşımını "retweet" eden tecrübeli futbolcu, Fenerbahçeli taraftarlardan büyük bir destek gördü.

35 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan 38 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 25 gol 10 asistlik performans gösterdi.