Talas personelinin okçuluk başarısı

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Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 2024 Para-Okçuluk Türkiye Şampiyonasına katılan Talas Belediyesi personeli Şehit Kemikkıran, yarışmanın Erkek W1 Açık Kategorisinde üçüncü oldu.

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde gerçekleştirilen 2024 Para-Okçuluk Türkiye Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu. 6 farklı kategoriden 49 sporcunun katıldığı şampiyonada iki gün süren çekişmeli yarışların ardından dereceye girenler açıklandı. Yarışmanın Erkekler W1 Açık Kategorisinde birinciliği Okçular Vakfı Spor Kulübünden Yiğit Caner Aydın, ikinciliği yine aynı kulüpten Bahattin Hekimoğlu elde ederken üçüncülüğü ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ kulübü adına katılan Talas Belediyesi personeli Şehit Kemikkıran kazandı.

Sonuçları değerlendiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kemikkıran'ın başarısından övgüyle bahsederek; "Antalya'da düzenlenen Para-Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Erkek W1 Açık Kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan çalışma arkadaşımız Şehit Kemikkıran'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ