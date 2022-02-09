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Tarsus İdman Yurdu, Pendikspor maçında galibiyet istiyor - Son Dakika

Tarsus İdman Yurdu, Pendikspor maçında galibiyet istiyor

09.02.2022 17:00
Tarsus İdman Yurdu, Pendikspor maçında galibiyet istiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörü Gürses Kılıç, 13 Şubat'ta sahalarında yapacakları Pendikspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini bildirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörü Gürses Kılıç, 13 Şubat'ta sahalarında yapacakları Pendikspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kılıç, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, sezon içerisinde takımdan 7 futbolcunun gittiğini, 8 oyuncunun da kadroya dahil edildiğini belirtti.

Takımda huzur, kardeşlik ve arkadaşlık duygusunun hakim olduğunu aktaran Kılıç, "Tarsus İdman Yurdu bir asırlık takım. Hakemlerden isteğimiz adaletli olmalarıdır. Bu hafta lider Pendikspor ile seyircimiz önünde oynayacağız. Hiçbir takımı gözümüzde büyütmüyoruz, hiçbir takımı da gözümüzde küçük görmüyoruz. Bu haftaki maçtan güzel bir futbolla galibiyet bekliyoruz. Futbolcularımıza güveniyoruz." diye konuştu.

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Futbol Federasyonu, Pendikspor, Tarsus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tarsus İdman Yurdu, Pendikspor maçında galibiyet istiyor - Son Dakika Spor


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