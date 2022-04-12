Tarsus İdmanyurdu Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor - Son Dakika

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu'nun Başkanı Ali İlk, play-off'lara kalarak Spor Toto 1. Lige çıkacaklarına inandığını söyledi.

İlk, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, köklü bir geçmişi olan kulübe bugüne kadar emek vermiş herkesi saygı ve sevgiyle andıklarını belirtti.

Sıkıntılı bir sezon geçirmiş olmalarına rağmen gelinen noktada takımlarının grubunun en iyi futbol oynayan takımı olduğunu ifade eden İlk, "Takımın play-off'a kalarak 1. Lig'e çıkacağına inanıyoruz. Taraftarlarımızla, futbolcularımızla, teknik ekibimizle, yönetim kurulumuzla ve Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın maddi ve manevi desteğiyle bir sinerji yaratıldı ve bir bütün olduk. Bunu gururla söylüyorum ve hepimizin gurur duyması gerektiğinin de altını çiziyorum." dedi.