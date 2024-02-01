TASKK Başkanı Ali Düşmez Yalova\'da spor camiasıyla buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez Yalova'da spor camiasıyla bir araya geldi.
Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), kentteki bir restoranda yemek programı düzenledi. Burada konuşan TASKK Başkanı Ali Düşmez, "81 ilde varız. Siyasette ve başka hiçbir STK'da olmayan bir kurum Türkiye Amatör Spor Kulüpleri. Ben başkanı olarak arkadaşlarımla birlikte yaptığımız bu işten gurur duyuyorum. Çünkü siyaset üstü bir kurum, onu da özellikle vurgulayayım" dedi. Düşmez, spora katkılarından dolayı da Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'a teşekkür etti. Tutuk ise spora her zaman destek olduklarını belirterek şöyle konuştu:
"Ben de bir milli sporcuyum, ben de spor camiası içindeyim. Amatör sporlara gerçekten çok önem veriyorum. Bu önem verdiğimizin bir göstergesi de belki Yalovaspor'a çıktığımız sahiplik. Süper Amatör'den alıp da amacımız BAL ligine çıkartıp, profesyonel lige çıkartma kararlılığımız gösteriyor olabilir. Belediyemiz imkanları da halinde tüm amatör spor kulüplerimize eşit desteği sağlıyoruz. Spor tesislerinin güçlenmesi için ayni veya nakli yardımlarımızla desteğimizi sağlıyoruz. Bunların arttırılacağını da buradan söz veriyorum. Çünkü gençlerimizin sporu yönlendirilmesi, belediyelerinde asli görevi. Sporla yetişen, sporla büyüyen çocukların ahlakı da, fiziği de, zekası da başka bir seviyelere geliyor. Bunun da önemini biliyoruz. Değerli Genel Başkanımın uzun yıllardır yaptığı çalışmalarda da Amatör Spor Kulüplerinin nerelere geldiğini biliyoruz. Kendilerine başta binamız olmak üzere değerli spor camiasına katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum."
Konuşmaların ardından Tutuk ve Düşmez birbirlerine karşılıklı hediye takdiminde bulundu.
Etkinliğe Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Erbul, Yalova Minibüsçüler Odası Erhan Baş ve spor camiasını önemli isimleri katıldı. - YALOVA
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