Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftası, yapılan 6 maçla başladı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Pizzabulls CO Basket- Esenler Erokspor: 70-88
Fenerbahçe Koleji Novotel- TED Ankara Kolejliler: 52-61
Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi: 77-80
Haremspor-OGM Ormanspor: 84-61
Çağdaş Bodrumspor-iLab Basketbol: 80-75
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor- İstanbul Ankaspor: 100-60
Son Dakika › Spor › TBL 5. Hafta Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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