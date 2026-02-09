Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum - Son Dakika
Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum

09.02.2026 23:11
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu. Trabzonspor maçı hakkında yorum yapan genç teknik adam, ''Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar.'' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 3-1 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"TEK GOL İÇİN ŞANSLIYIZ"

Maçı değerlendiren İtalyan hoca, "İlk yarıda güçlü bir performans sergiledik. Bazı durumlarda ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Önde baskıyı ilk yarıdaki kadar iyi yapamadık. Tek gol yediğimiz için şanslıyız. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"O MUTLUYSA BEN DE MUTLUYUM"

'N'Golo Kante'yi nasıl buldunuz?' sorusuna cevap veren Domenico Tedesco, "İyi, çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve mutluyum dedi. O mutluysa, ben de mutluyum." dedi.

"TRABZONSPOR ZOR OLACAK"

Gelecek hafta oynanacak derbi hakkında da konuşan Tedesco, " Trabzonspor'a karşı zor bir maç olacak. Sadece iki takımın adı geçiyor mücadelede ama Trabzonspor'un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar." sözlerini sarf etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    israilsaray in arkabahçesi hamsisaray 26 37 Yanıtla
    Caner atalay Caner atalay:
    soytarılık yapma 0 3
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    ŞAMPİYON TRABZONSPOR ???? 0 0
  • Mh459267 Mh459267:
    TİKTOKDA YENİ LOGOMUZU GÖRDÜK ÇOK BEĞENDİK KİM TASARLADI İSE ALLAH RAZI OLSUN. KESİN ŞAMPİYON OLUYORUZ. ŞAMPİYONLUĞUMUZA DESTEK VEREM KURUM KURULUŞ VE KİŞİLERE ŞİMDİDE. SONSUZ TEŞEKKÜRLER.. 9 4 Yanıtla
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    AKP FENERBAHÇE Yİ ŞAMPİYON YAPACAK ÖYLE GÖZÜKÜYOR 0 0
  • cengiz cengiz:
    hamsi tava hem kocası için oynayacak hem kendisi için hafta sonu bizi yenecekler çünkü fbliler hariç dünya ile savaşacağız ama bizim de umudumuz var suprizi severiz Hamsinin aslan yapinida bu sefer biz yiyeceğiz 1 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
