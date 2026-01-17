İtalya Serie A devi Juventus, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için resmi teklif sundu. Siyah-beyazlıların, transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmek istediği belirtildi.
Transferin gerçekleşmesi halinde En-Nesyri, Juventus'ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız ile aynı takımda yer alacak. Bu ihtimal, Türk futbolseverler arasında da ayrı bir heyecan yarattı.
Juventus'un resmi teklifinin ardından gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin, opsiyon bedeli ve şartlara göre kararını vermesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)