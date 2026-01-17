Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak - Son Dakika
Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak

Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
17.01.2026 15:51
Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
İtalya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Juventus, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri'yi transfer etmek için resmi bir teklif sundu. Teklif, satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşmasını içeriyor. Eğer transfer gerçekleşirse, En-Nesyri, Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile aynı takımda yer alacak.

İtalya Serie A devi Juventus, Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için resmi teklif sundu. Siyah-beyazlıların, transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmek istediği belirtildi.

KENAN YILDIZ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Transferin gerçekleşmesi halinde En-Nesyri, Juventus'ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız ile aynı takımda yer alacak. Bu ihtimal, Türk futbolseverler arasında da ayrı bir heyecan yarattı.

FENERBAHÇE'NİN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Juventus'un resmi teklifinin ardından gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin, opsiyon bedeli ve şartlara göre kararını vermesi bekleniyor.

Son Dakika Spor Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak - Son Dakika

Yorumlar (3)

    Yorumlar (3)

  • hakan1122 hakan1122:
    inşallah afrika kupası finalinde gol veya goller atar ve yüksek bir paraya avrupaya en kötü arap yarımadasına transfer olur fenerbahçe yerine kendini ispatlamış todesconun sistemine uyacak istatistikleri iyi son vuruşları iyi yırtıcı birebir de etkili sağlam bir forvet transferi yapılır... 9 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    böyle büyük klüplerin el arabiya nesrinde bulduklarını fener neden bulamadı. yalan haber bence yine fenerde kalıcak 3 1 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    kurtulacaz bu çalışmayan tanktan 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
