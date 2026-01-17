Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak

hakan1122:

inşallah afrika kupası finalinde gol veya goller atar ve yüksek bir paraya avrupaya en kötü arap yarımadasına transfer olur fenerbahçe yerine kendini ispatlamış todesconun sistemine uyacak istatistikleri iyi son vuruşları iyi yırtıcı birebir de etkili sağlam bir forvet transferi yapılır...