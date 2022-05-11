Teknik direktör İrfan Buz'dan Türk futbolu için kurtuluş reçetesi Açıklaması - Son Dakika

Teknik direktör İrfan Buz, Türk futbolunun çok kötü durumda olduğunu belirterek, "Futbolumuzda topyekun bir değişim gerekiyor. Federasyonda futbolun içinden gelen kişilerin görev alması lazım." dedi.

Teknik direktörlük kariyerinde Yeni Malatya spor, Bursaspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'da görev yapan İrfan Buz, AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Türk futbolundaki son durumu değerlendiren Buz, "Türk futbolu dip yapmış durumda. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde küme düştü. FIFA Dünya Kupası'na gidemedi. Avrupa kupalarında 4 takıma düştük. Çok büyük zararlar gördük. Finansal anlamda yayın ihalesi sıkıntılı. Bir sürü istifalar oldu. Futbolumuzda topyekun bir değişim gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Futbolun geleceğinden büyük endişe duyduğunu dile getiren 55 yaşındaki teknik adam, "Federasyonda futbolun içinden gelen kişilerin görev alması lazım. Neyi kaybedebiliriz ki? Zaten dip yapmışız. İşinin ehli kişilerin göreve gelmesi halinde büyük bir değişim içine girebiliriz. Radikal kararların alınması lazım." şeklinde konuştu.

"Türk futbolu adına süreç daha iyi işleyecek"

İrfan Buz, yeni spor yasasıyla Türk futbolunun daha iyi duruma geleceğini düşündüğünü söyledi.

Kulüplerin mali anlamda yaşadığı sıkıntının gittikçe büyüdüğüne vurgu yapan Buz, "Borç batağına giren bir sürü kulüp var. Bunların önünü kapatmak ve işlerin düzgün bir şekilde ilerlemesi açısından sorumluluk alınması gerekiyor. Bundan sonra Türk futbolu adına süreç daha iyi işleyecek. Kulüpler daha titiz olmak zorunda. Sorumluluk sahibi kişilerin imzasının önemli olması gerekiyor." diye görüş belirtti.

"Teknik adamların cesaretli olması gerekiyor"

İrfan Buz, Türkiye'de genç oyuncuların daha fazla süre alması gerektiğinin altını çizdi.

Antrenörlüğe Almanya'da başladığını ve kariyeri boyunca genç oyunculara forma şansı verdiğini aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Gençleri oynatan bir teknik adamım. Teknik adamların cesaretli olması gerekiyor. Çok fazla koltuğunu düşünmeyecek. Risk alacaksınız. Üretken olmanız gerekiyor. Uzun yıllar Almanya'nın genç milli takımlarında çalıştım. Bize genç futbolcuları kazandırmayı gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'deki yabancı futbolcu kuralıyla ilgili de konuşan İrfan Buz, "Rekabet ortadan kalkıyor. Gelişimle ilgili sıkıntılar oluyor. Bu kurala karşıyım. Tamamen serbest olmalı. Futbolda pasaport yok. Kim iyiyse onu oynatırsınız." dedi.

" Yeni Malatyaspor'u kümede tutabilirdim"

İrfan Buz, son olarak görev yaptığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un küme düşmesini değerlendirdi.

"Görevde kalsaydım Yeni Malatyaspor'u kümede tutabilirdim." diyen Buz, şu görüşlerini aktardı:

"Çok üzgünüm. İlk gittiğimizde zor durumda olan bir Yeni Malatyaspor vardı. İkinci senemizde direkt Süper Lig'e çıktık. Malatya halkıyla bu güzellikleri yaşadığınız zaman ömür boyu unutmazsınız. Son gelişimizde Yeni Malatyaspor yine zor durumdaydı. Başarılı bir dönem geçirdik. 45 puanla ligde kaldık. Görevden ayrıldığımızda arkamızda Medipol Başakşehir ve Giresunspor vardı. Giresunspor aynı hocasıyla devam ederek ligde kaldı. Biz göreve devam etseydik eminim ki daha farklı olabilirdi. Devre arasında takviyeler yapıldı. Görevde kalsaydım Yeni Malatyaspor'u kümede tutacağıma yüzde 100 eminim. Ayrılığımız erkendi. Yeni Malatyaspor ile her zaman dokumuz uyuşmuştur. Halkla birlikte çok iyi bir sinerji yakalamıştık. Onlar beni, ben de onları seviyorum."

Hedefleri bulunan bir kulüpte görev almak istediğini belirten İrfan Buz, "Hedeflerimiz var. 2013'te Türk futbol piyasasına girdim. Bursaspor'da UEFA Kupası'na giden son teknik adam benim. Gençlerbirliği'nde futbol piyasasına çıkardığımız oyuncular belli. Hem geliştiren hem de yarışmacı bir teknik adamım. Ekibimle ilgili bazı değişikliklere gittim. Teknik ekibe 2 yabancı arkadaş aldık. Pantelis Pantelopoulos performans hocası olarak görev yapacak. Almanya'dan da Paco Vaz'ı ekibe aldık. Teknik ekibimizi kuvvetlendirerek iddiamızı sürdürmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.