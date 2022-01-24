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Tesadüfen keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Tesadüfen keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu

24.01.2022 09:45

- Tesadüfen keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu Gümüşhane'nin Köse ilçesinde yaşayan ve kendisi gibi koşucu olan abisinin antrenörü Ercan Muslu tarafından tesadüfen keşfedilen 15 yaşındaki Yasin Ozan Türkiye şampiyonu oldu.

- Tesadüfen keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Köse ilçesinde yaşayan ve kendisi gibi koşucu olan abisinin antrenörü Ercan Muslu tarafından tesadüfen keşfedilen 15 yaşındaki Yasin Ozan Türkiye şampiyonu oldu. Kısa sürede büyük başarı elde eden genç koşucunun hedefi ise dünya rekoru kırmak.

İlçenin denizden bin 670 metre yükseklikteki Akbaba köyünde yaşayan 15 yaşındaki Yasin Ozan, abisini antrenmana götürmek üzere köye gelen Ercan Muslu'yla tanışınca hayatı değişti. Abisiyle ilçe merkezinde antrenmana gidip koşmaya başlayınca milli sporcu ve antrenör Ercan Muslu'nun dikkatini çeken Ozan, hemen antrenmanlara başladı.

Köy şartlarında büyüyen ve sürekli hayvanların, sokak köpeklerinin ardından koşan Yasin Ozan, bölge şampiyonalarının ardından katıldığı ilk Türkiye şampiyonası olan Adana Atletizm Kros Ligi Final Etabı U16 Yıldız Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Karda, kışta, yağmurda, çamurda her gün antrenman yapan Ozan'ın şimdiki hedefi olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak ve dünya rekorları kırmak.

"Ercan hocamızın yetenek avcılığıyla keşfedildi"

Kardeşi Yasin Ozan'ın küçükken hayvanların peşine koşarak atletizme adapte olduğunu dile getiren abi Mücahit Ozan, "Köyümüz orman köyü olduğu için, herkes evinin önünde köpek besliyordu. Yasin de bu köpeklerle çok oynuyordu, peşlerine çok koşuyordu. Bu şekilde koşa koşa demek ki bacaklarında enerji birikti ve koşuculuğa yöneldi. Ailemizde zaten bir sporcu daha var, Yasin'in abisi Binali. O da Gümüşhane'de, Türkiye çapında dereceleri var. Abisinden örnek alarak, motive olarak koşucu olmaya karar verdi. Köse de Ercan hocamızın yetenek avcılığıyla keşfedildi. Ercan hoca Binali kardeşimizin antrenmanını izlemek için gelmesi Yasin'e vesile oldu. Daha sonra Yasin Türkiye şampiyonu oldu. Bizim hedefimiz dünya şampiyonluğu. Türkiye şampiyonluğu artık bizim için küçük bir hedef oldu" dedi.

"Tesadüfen fark ettik"

Antrenör Ercan Muslu da, "Yasin'in yaşadığı Köse'nin Akbaba köyüne, abisinin antrenmanını izlemeye gitmiştik. Biz abisini almaya gittiğimizde, Yasin bize ben de sizinle gelebilir miyim demişti. Biz de köyden alıp antrenmana götürdük. Orada çok hevesliydi Yasin, koşmak istedi. Ben de koş bakalım dedim ve tesadüfen fark ettik ki abisi kadar yetenekli. Orada iki tane cevher bulduk kardeşi de çok yetenekli. Atletizm zor bir spor dalı yazı kışı olmayan bir branş, biz zor şartlarda antrenman yapıyoruz. Karlı ve yağmurlu havalarla mücadele ediyoruz. Zorlu geçiyor antrenmanlarımız. Zor olması da lazım, hiçbir başarı tesadüf değildir. Rakiplerimiz zorlu, onlarla mücadele etmek için antrenman yapmak zorundayız. Yasin'le çok kısa bir sürede Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Ben 2006 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil ettim, Yasin benden daha iyi yerlere gelecek" diye konuştu.

"Hedefim milli takıma girmek"

Çocukken ineklerin ve köpeklerin peşine çok koştuğunu söyleyen Türkiye şampiyonu genç koşucu Yasin Ozan ise, "Ercan hocamın antrenmanları ve yardımlarıyla şampiyonalara hazırlandım. Hedefim dünyada rekor kırmak. Koşuya ilk olarak abimle başladım. Ben yaşadığımız köyde sürekli koşardım ineklerin, köpeklerin peşine. Abim koşucu olduğu için onu örnek aldım sonra buralara kadar geldim. Şampiyonalara katıldık, Türkiye birincisi oldum. Genellikle her gün antrenman yapıyoruz, kar yağmur demeden sürekli yollardayız. Hedefim milli takıma girmek, olimpiyatlara katılmak, dünyada rekor kırmak" ifadelerini kullandı.

Tesadüfen keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu
Tesadüfen keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu
Tesadüfen keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu
Tesadüfen keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu
Tesadüfen keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu
Tesadüfen keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu
Tesadüfen keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu
Tesadüfen keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu
Tesadüfen keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu
Tesadüfen keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu
Tesadüfen keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu
Tesadüfen keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu

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Ercan Muslu, Yasin Ozan, Hisarcık, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tesadüfen keşfedildi, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika Spor


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