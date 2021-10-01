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TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

01.10.2021 22:06
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0, System.String[]

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Altınordu, sahasında Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Altınordu, sahasında Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

9. dakikada Altınordu'da Hüsamettin'in kafayla aşırttığı topla buluşan Enis, ceza alanına girdi ve plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

18. dakikada gelişen Menemenspor atağında Ba'nın soldan yaptığı ortaya Pote kafayı vuramadı.

23. dakikada Altınordulu Recep'in sağdan ortasında savunmadan seken top Ahmet İlhan'ın önünde kaldı, sert şutunda top az farkla auta gitti.

40. dakikada Menemenspor'da Mete'nin sağdan kornerinde Mazlum'un kafa vuruşunu kaleci Ali Emre güçlükle çıkardı.

46. dakikada Enis sağdan ceza sahasına girdi, şutunda top uzak direğin dibinden auta çıktı.

62. dakikada Altınordu'da Ahmet İlhan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Yusuf Yalçın'ın vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı.

82. dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağında Pote'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Toni'nin şutunu kaleci Ali Emre kurtardı. Boşta kalan topa vuran Sabbah'ın şutu savunmadan döndü.

85. dakikada sağ kanattan gelişen Altınordu atağında Sinan Akgöl'ün ortasına ceza sahası içerisinde ters vuruş yapan Yusuf Arslan, topu kornere gönderdi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Burak Cansız xx, Anıl Usta xx

Altınordu: Ali Emre xx, Rıdvan xx (Yusuf Esendemir dk. 84 ?), Yusuf Arslan xx, Volkan xx, Ali xx, Kürşad xx, Metehan xx (Muzaffer dk. 90+2 ?), Recep xx, Ahmet İlhan xx (Anıl dk. 90+2 ?), Hüsamettin xx, Enis xxx (Feytullah dk. 55 x) (Ahmet Dereli dk. 84 ?)

Yedekler: Emirhan, Burak, Furkan, Kenan, Rahmi

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Menemenspor: Batuhan xx, Sinan x (Muhammed dk. 88 ?), Mazlum xx, Kerem x (Emir dk. 88 ?), Mete xx, Cem xx, Ba xx, Emre Özer x (Enes dk. 79 x), Ahmet Sagat x (Sabbah dk. 67 x), Rasheed x (Toni dk. 79 x), Pote xx

Yedekler: Murat, İlyas, Emre Adıgüzel, Alhassan, Ömer

Teknik Sorumlu: Cenk Laleci

Gol: Enis (dk. 9) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Rıdvan, Yusuf Arslan (Altınordu) - İZMİR

TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0
TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0

Futbol Federasyonu, Yusuf Arslan, Altınordu, Ali Emre, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TFF 1. Lig: Altınordu: 1 Menemenspor: 0 - Son Dakika
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