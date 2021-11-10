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TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları oynandı - Son Dakika

TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları oynandı

10.11.2021 15:18
TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları oynandı

Futbolda TFF 2. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Futbolda TFF 2. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Beyaz ve Kırmızı Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Eskişehirspor- Isparta 32: 2-1

Teco Karacabey Belediyespor- Tarsus İdmanyurdu: 1-2

Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-1

Kırklarelispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-0

Pazarspor- Bucaspor 1928: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler- Zonguldak Kömürspor: 0-0

Kırşehir Belediyespor- Uşakspor: 1-1

Nazilli Belediyespor- Pendikspor: 0-0

Ankara Demirspor-Akhisarspor: 1-0

Kırmızı Grup

Serik Belediyespor- Niğde Anadolu FK: 3-2

Kahramanmaraşspor- İnegölspor: 0-1

Sivas Belediyespor- Hekimoğlu Trabzon: 0-1

An Zentum Bayburt Özel İdare- Ankaraspor: 1-0

Sarıyer-Somaspor: 1-1

Çorum FK-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-1

Ergene Velimeşespor-Diyarbekirspor: 0-0

Sakaryaspor-Afjet Afyonspor: 2-0

Turgutluspor- Adıyaman FK: 2-2

Etimesgut Belediyespor-Bodrumspor: 0-0

Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Tarsus İdmanyurdu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları oynandı - Son Dakika Spor


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