TFF 2. Lig'de 12. hafta maçları oynandı

Futbolda TFF 2. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Beyaz ve Kırmızı Gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Eskişehirspor- Isparta 32: 2-1
Teco Karacabey Belediyespor- Tarsus İdmanyurdu: 1-2
Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-1
Kırklarelispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-0
Pazarspor- Bucaspor 1928: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler- Zonguldak Kömürspor: 0-0
Kırşehir Belediyespor- Uşakspor: 1-1
Nazilli Belediyespor- Pendikspor: 0-0
Ankara Demirspor-Akhisarspor: 1-0
Kırmızı Grup
Serik Belediyespor- Niğde Anadolu FK: 3-2
Kahramanmaraşspor- İnegölspor: 0-1
Sivas Belediyespor- Hekimoğlu Trabzon: 0-1
An Zentum Bayburt Özel İdare- Ankaraspor: 1-0
Sarıyer-Somaspor: 1-1
Çorum FK-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-1
Ergene Velimeşespor-Diyarbekirspor: 0-0
Sakaryaspor-Afjet Afyonspor: 2-0
Turgutluspor- Adıyaman FK: 2-2
Etimesgut Belediyespor-Bodrumspor: 0-0
Kaynak: AA
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